民眾黨主席柯文哲被爆出用4300萬選舉補助款以個人名義買商辦，並稱未來要做為民眾黨國會辦公室。專家表示，4300萬買商辦，月租金5.1萬，年報酬率僅1.42%輸給定存，若借貸3000萬出來，買投資等級債收益率約5.5%，扣掉2.5%借貸利率，一年多90萬元收入，買億元豪宅更輕鬆。

柯文哲5月花4300萬元，購入立法院附近商辦，目前仍有租賃契約到明年4月，遭質疑等同買房當起包租公，每月收租金5.1萬。

有「不敗教主」之稱的存股達人陳重銘在臉書發文表示，買商辦收租金，其實報酬率不高，賺價差才是主要考量。

他說，以價值4300萬元的商辦為例，每月租金5.1萬元，一年租金收入61.2 萬元，換算年報酬率僅1.42%，甚至輸給定存。然而，定存會因通膨而貶值，而商辦則有增值空間，這是兩者的主要差異。

陳重銘指出，買商辦後還可以創造另一筆收入管道，就是借錢出來投資，尤其大人物從銀行借貸相對容易。

假設貸款3000萬元，利率為2.5%，並將貸款資金購買投資等級債券，預期收益率約為 5.5%，如此一來，可以賺取3%的利差收益，年收入增加 90萬元，購買上億元豪宅也更加容易。

陳重銘強調，投資債券還有機會隨著美國降息，再賺一筆資本利得，作為購買房屋的頭期款。

總而言之，投資重點在於錢滾錢。除了不動產之外，保單、股票等資產也可以透過質借方式創造收益。

◎免責聲明：本文內容為專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。