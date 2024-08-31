民眾黨主席柯文哲，在台北市長任內期間捲入京華城弊案，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕。柯文哲向法院聲請提審，但遭到駁回。一直關注此案的律師李怡貞，昨（30日）透露身為「小草」（民眾黨的支持者）的丈夫，本來看似已覺醒，卻因一句話，讓她瞬間無言。

台北地檢署30日聯合廉政署偵辦京華城案，昨清晨搜索柯文哲的住家、辦公室，並以被告身分約談柯文哲。相當關注此案的李怡貞，30日傍晚在臉書嗨喊：「阿北終於被搜索了，不知道會不會被羈押」，並透露等晚上鋼鐵男配偶返家，要問對方她跟陳佩琪誰比較漂亮。她不禁開玩笑，會依據丈夫的回答，「來決定婚姻的存續必要性。」

柯文哲（中）31日移送台北地檢署複訊。（郭吉銓攝）

李怡貞發文。（女人大律師李怡貞臉書）

晚上八點半，李怡貞開口問配偶知不知道陳佩琪現在人在地檢？丈夫身為鋼鐵等級「小草」，竟斬釘截鐵地回：「他們必須在地檢。」讓李怡貞又驚又喜，在內心歡呼：「小草配偶清醒了，終於長腦了！斬草除根了！」沒想到丈夫再補充：「現在全世界都希望他們在地檢啊！」李怡貞瞬間無言加翻白眼，懶得問跟陳佩琪比美那題。

李怡貞分享鐵粉級小草丈夫的回應。（女人大律師李怡貞臉書）

柯文哲先前捲入政治獻金假帳風波，李怡貞就在臉書表態立場，發文：「如果都到這個時間點了，周遭還有親友在說柯文哲是被政治迫害或是陷害，我是真的建議要認真考慮跟對方絕交耶…」她強調自己實在不想碰政治，但觀察下來，認為這已經不是政治，而是邪教的社會問題。不過，當時小草配偶聲稱柯文哲被仙人跳，讓李怡貞萬分無奈。

★未經判決確定，應推定為無罪。