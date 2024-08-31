總統府昨（30日）公布司法院正副院長及大法官名單，不過遭批評讓大法官變成民進黨府院黨打手。國民黨立委李彥秀直言，這份提名名單，根本就是把大法官視為「賴清德的個人律師團」，而賴清德當然知道該名單會引起爭議，但主要目的有3，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」；昭告台灣社會已進入「賴氏王朝」；名單受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。

李彥秀指出，被譽為美國史上最偉大總統之一的林肯曾說，「彰顯個人人格最有用的方法，不是讓他受苦，而是賦予他權力。」這句話用在賴清德身上，真的毫無違和之處。賴清德為了權力，可以忍氣吞聲在蔡英文身邊「蹲」了4年，一旦擁有了總統的權力，卻忘記什麼是謙卑、什麼是尊重、什麼是民主。從滿朝盡是蔡友友、黨內賴系獨大、任命毫無專業的陳世凱擔任交通部長、到昨天提名7位大法官。

李彥秀點名，司法院院長被提名人張文貞，是民進黨國會改革釋憲案聲請方推薦的學者專家；副院長被提名人姚立明，是賴清德2024競選總部的主任委員；大法官被提名人廖福特更是現任民進黨仲裁委員會的主委。7位被提名人，在包括廢死的特定議題上，更是立場鮮明。這份提名名單，根本就是把大法官視為「賴清德的個人律師團」、「民進黨的政治打手院」、「輔選功臣的政治酬庸院」，更將原本應該兼容並蓄的大法官會議，淪為「一言堂」、「寡頭院」。

李彥秀引述季辛吉曾說「權力是最好的春藥」指出，賴清德就像是一個毫無「克己」能力的獨夫，「只要我喜歡，有什麼不可以」，完全忘記民主多元、尊重、包容的民主價值。就任百日來，所有的決策都從個人權力出發，都從權力鬥爭出發，都從政治算計出發，台臺灣的自由民主驕傲，淪為賴清德個人權力的禁臠。

李彥秀直言，賴清德不是笨蛋，他當然知道這份名單肯定會遭到社論輿論的撻伐與唾棄，他當然知道這份名單肯定會在立法審查時受阻，賴清德的政治算計有3個：第一，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」，第二，昭告台灣社會已經改朝換代，正式進入「賴氏王朝」，第三，名單受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。賴清德不笨，但是賴清德真的夠壞。