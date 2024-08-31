高雄市鼓山區青雲街30日深夜發生縱火案，2部汽車被燒毀，劉姓男子為爭前岳父遺產，憤而縱火後輕生。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

警方查獲劉男疑似輕生的刀子。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

高雄市鼓山區青雲街8月30日深夜發生離奇縱火案，2輛車疑似遭人連續縱火後，疑為縱火的劉姓男子卻被發現倒臥附近學校路旁牆角，頸部有1處刀傷，一旁地上則遺落1把沾有血跡的水果刀，且現場無打鬥痕跡，送醫不治。警方調查發現，劉男日前曾向謝姓妻舅索討岳父遺產未果並爆發口角，前晚疑憤而縱火後即帶著水果刀逃至附近學校圍牆邊受傷重傷不治，全案已報請檢察官相驗查明死因。

高雄市消防局8月30日深夜11時40分許獲報，鼓山區青雲街85巷與青峰街口發生火燒車，消防人員趕至撲滅火勢，共1輛轎車和1輛小貨車燒毀，無人員傷亡。

警方調閱沿路監視畫面後，發現火燒車疑為有人對2輛車潑灑汽油再點火燃燒後徒步逃逸。警方追查2輛車分屬54歲謝姓男子、65歲劉姓男子所有，警方先找到謝男，謝男從警方出示的監視器畫面，確認縱火者即為劉姓姊夫。

據了解，劉男與妻子分居20多年，未辦離婚，劉男日前到謝家聲稱代妻子索討遺產，要求取得岳父收藏的雕刻藝術品、佛像等骨董，遭謝男以其與胞姊長年分居、關係疏遠等為由拒絕，雙方爆發口角不歡而散。

警方循監視器畫面一路搜尋，在附近學校校舍牆角找到劉男，但劉男竟倒臥地上，且頸部有1道明顯刀傷，一旁遺落一把沾染血跡的水果刀，立刻通報119救援，救護人員趕抵時，劉男已無生命跡象，送醫後不治。現場經鑑識小組採證後，研判無外力介入，全案製作家屬筆錄後，報請高雄地檢署檢察官與法醫相驗釐清劉男死因。

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