民眾黨主席柯文哲因京華城案遭搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，柯將向法院聲請提審。國民黨桃園市議員詹江村拋出「為什麼民進黨那麼恨柯文哲嗎？」等2問，引發網友熱議。

檢廉偵辦京華城弊案，30日一早兵分7路搜索柯文哲住處、柯辦等地，昨午近12時，柯走出家門並表示，這是台灣歷史上第一次，主要在野黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，他喊話執政當局要清楚說明有什麼證據，才展開搜索。

柯文哲近期爭議纏身，詹江村昨在臉書質疑，柯文哲有踩破民進黨的金斗甕仔嗎？他認為民進黨對柯文哲的仇恨值遠遠勝過新黨跟統促黨，不解為什麼民進黨那麼恨柯文哲？

該文引來不少網友議論，並紛紛表示「鬥垮民眾黨，再全心搞垮國民黨？」、「把柯P弄下來，下次總統大選，就不怕有人跟國民黨合作了」、「因為年輕人跑掉，打掉柯一定要用貪污，年輕人回流民進黨」、「解決民眾黨就他們可以獨霸了」、「立法院藍白合、嚴重影響民進黨的利益，成功吸收年輕的選票，對於日後會有嚴重的危機」。

★未經判決確定，應推定為無罪。