Botic van de Zandschulp’s reaction after beating Carlos Alcaraz at the US Open.



Biggest moment of his entire life.



But he’s almost stoic.



Icy cool demeanor.



Basically no reaction.



Stone cold killer & I’m here for it. 🥶



pic.twitter.com/cBp4OHskcl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2024

美網男單爆出最大冷門，世界排名74的荷蘭非種子選手范德贊舒爾普（Botic van De Zandschulp）以直落三打敗第3種子西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），比賽結尾是阿卡瑞茲回擊發球出界，觀眾反應十分激動，主播稱讚「范德贊舒爾普震撼了世界網壇」，沒想到范德贊舒爾普沒有歡呼雀躍，只是面無表情地稍微向觀眾致意。

The Tennis Letter在網路稱讚說：「范德贊舒爾普在美網打敗阿卡瑞茲的表情，這是他生涯最重大的一刻，但他非常沉穩，冰冷的態度，幾乎毫無反應，冷血的殺手，我就是為此而來。」

大滿貫男單是五戰三勝，要打敗球王級的選手難度極高，范德贊舒爾普說：「難以置信的夜晚，我上一場比賽獲得很多信心，今天我在第1球就覺得我有機會。」阿卡瑞茲後來表示身上有傷，不過范德贊舒爾普的表現還是超乎預期的優異。

現任球王辛納（Jannik Sinner）在年終球王爭霸戰少掉1位挑戰者，阿卡瑞茲本季的積分落後達到1090分，辛納還有機會進一步拉開差距（美網是今年最後一場大滿貫）。本季排名第3的小祖維瑞夫（Alexander Zverev）打到美網8強就可超車阿卡瑞茲，但是辛納只要打進準決賽就可確保不被小祖維瑞夫追上。