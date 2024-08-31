美網男單爆出最大冷門，世界排名74的荷蘭非種子選手范德贊舒爾普（Botic van De Zandschulp）以直落三打敗第3種子西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），比賽結尾是阿卡瑞茲回擊發球出界，觀眾反應十分激動，主播稱讚「范德贊舒爾普震撼了世界網壇」，沒想到范德贊舒爾普沒有歡呼雀躍，只是面無表情地稍微向觀眾致意。
The Tennis Letter在網路稱讚說：「范德贊舒爾普在美網打敗阿卡瑞茲的表情，這是他生涯最重大的一刻，但他非常沉穩，冰冷的態度，幾乎毫無反應，冷血的殺手，我就是為此而來。」
大滿貫男單是五戰三勝，要打敗球王級的選手難度極高，范德贊舒爾普說：「難以置信的夜晚，我上一場比賽獲得很多信心，今天我在第1球就覺得我有機會。」阿卡瑞茲後來表示身上有傷，不過范德贊舒爾普的表現還是超乎預期的優異。
現任球王辛納（Jannik Sinner）在年終球王爭霸戰少掉1位挑戰者，阿卡瑞茲本季的積分落後達到1090分，辛納還有機會進一步拉開差距（美網是今年最後一場大滿貫）。本季排名第3的小祖維瑞夫（Alexander Zverev）打到美網8強就可超車阿卡瑞茲，但是辛納只要打進準決賽就可確保不被小祖維瑞夫追上。
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