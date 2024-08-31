42歲余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云於2017年結婚，婚後育有1子1女，並長期定居台灣。今(31日)凌晨，王棠云突然發黑底文回應爭議，但談得不是老公和女兒親親照被抨擊一事，而是她疑似搭機被爆料搶位置失言。她強調絕無此事，如果讓乘客感到不舒服，她願意道歉。

王棠云稍早發文寫下：「這麼晚打擾各位了」，並主動表示關於飛機上換位子的事情，她仔細反省後認為有疏失，「我只怕小孩打擾其他乘客，我沒有想假裝坐錯位置或搶位置」，並自清最近跟女兒搭機時，一心想安頓好女兒，沒仔細看登機證上的座位，就以為是安排在一起。

余文樂和王棠云去年傳出婚變。（圖／翻攝自sarah9_23 IG）

王棠云說，直到空姐過來提醒她可能坐錯位置，她才拿起登機證確認，絕對沒有裝傻坐錯位置，也道歉替女兒安排錯座位。王棠云進一步說，發現坐錯位置後，才去問那位小姐：「不好意思，還是妳要跟我換位子，因為我怕我小孩哭鬧會吵到妳」，絕沒威脅說出：「如果妳硬要」或「我小孩就會在旁邊吵妳」之類的話。

余文樂和王棠云育有1子1女。（圖／翻攝自sarah9_23 IG）

最後，王棠云順利得到那位小姐同意，卻忘了過程中沒顧及對方心情和權益，「不好意思造成您不開心，深感抱歉」，之後會更加謹慎。而余文樂去年爆出清空IG發文，遭質疑是否婚變，後來余文樂、王棠云都在社群平台上傳一家四口照片，駁斥離婚。王棠云今年初也發文分享雞湯，說：「幸福很容易，你自己覺得幸福就幸福了。不要去跟別人比較，因為永遠比不完的」，疑回應謠言。