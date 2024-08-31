民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，柯向法院聲請提審。台灣基進北市黨部主委、醫師吳欣岱透露，挺柯醫師群組在討論要登報挺柯文哲，但有人提議「具名但名字印的很小，小到看不清楚」。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，並向法院聲請提審。

吳欣岱昨在臉書發文，貼出一張有420人的「醫師挺柯文哲」群組聊天對話，有支持者說「醫師難免會怕名字曝光，我覺得一個變通的方式是一次列幾百個名字上去，但名字小到看不清楚」，並舉過去醫師挺蔡英文的海報為例說，「就像我想要努力看清楚下面這些人是誰一樣，放很大還是看不到」。

吳欣岱說，「聽說醫師挺柯文哲群組在討論要不要登報挺柯，還有人提議『具名但名字印的很小，小到別人看不清楚』，笑死，當初女醫登報，名字會印不清楚是因為我們有八百多人合資，有五百多人願意具名登報。是因為人太多所以字要印小一點，不是因為怕丟臉所以字印小好嗎」。

不過對於柯文哲遭檢廉搜索、約談˙，台大婦產科仁醫施景中30日就表示，「網路上一片歡呼聲，許多朋友私訊互相走告，可惜我沒有在國內，如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀」。

★未經判決確定，應推定為無罪。