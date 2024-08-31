電動牙刷動輒上千元，大多人都認為沒必要，一名男網友直言，原本以為電動牙刷是智商稅，直到實際買來使用後，發現刷牙省時、省力，又刷得非常乾淨。原PO表示，之前去洗牙，醫師說他有不少牙菌斑，用電動牙刷以後牙菌斑都沒了，讓他改觀「超級好用」。話題掀起熱議，一票網友也大推，「用過就回不去了」。

一名男網友在批踢踢發文表示，原本以為電動牙刷是智商稅，認為平時乖乖刷牙、用牙線，半年定期洗牙就好，但每次去看牙醫，醫師都說他有不少牙菌斑，建議改用電動牙刷。

原PO後來買了一支電動牙刷，一用發現省時又省力，而且刷得很乾淨，日前去洗牙，牙醫同樣幫他塗上牙菌斑顯示劑，結果完全沒有牙菌斑，他忍不住驚呼「電動牙刷，我錯怪你了，你是神物！」

貼文引發討論，一票網友也說電動牙刷好用，「我用了之後，牙齒才保養得好的」、「第一次用電動牙刷直接震出一堆結石」、「電動牙刷加牙線，幾乎沒蛀牙過。」

不過另一派網友則認為不需要花大錢買電動牙刷，只要正常刷牙，搭配牙間刷、牙線就沒問題了，「我用電動牙刷反而感覺沒手刷乾淨」。