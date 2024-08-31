民眾黨主席柯文哲涉及多個案件，昨（30日）上午被檢調大動作搜索住家和辦公室，台灣吠陀占星權威李靜唯說，曾以獨特政治風格刮起全台旋風，吸引無數小草跟隨的「阿北」，今非昔比的模樣不禁讓人感嘆，這位獨具政治魅力的政黨領袖就這樣失去了光芒。

李靜唯表示，從塔羅牌角度解析，今年的「死神」流年對柯文哲甚為凶險，再加上吠陀占星土星逆行在其12宮，這是一個跟官司禁錮「牢獄之災」以及隱藏的敵人有關之宮位，土星是宿敵也是業力反撲，而他今年又走土星流年到2025年底左右，今年的「計都羅喉」正沖他的團隊和媒體宮位，難怪他總統大選落敗以後就是非不斷，儼然變成談話節目的箭靶和公敵，這對一路平步青雲、堪稱人生勝利組的他來說 ，確實是生命中難以承受之重。

李靜唯指出，其實去年的「吊人」流年已暗示他要懂得犧牲退讓的「老二哲學」，只可惜人格、靈魂「審判女祭司」的柯文哲聰明絕頂，卻因一念之差反被聰明誤，緊接著「節制」逆位流年，不僅人際關係出現大破口，甚至可能會失去自由或被限制出境，對比過去的大鳴大放，真的讓人不勝唏噓。

而同案已被收押禁見的台北市議員應曉薇，李靜唯透露，這2年流年竟然與柯文哲一模一樣，不得不說「這不是業力，什麼是業力？」人格、靈魂都是「戰車」的應曉薇是一個閒不下來的女人，不但愛家、顧家、重子女，也具有「戰車」的衝勁與拚搏，愛情是「塔」意味她感情可能會碰到家世、身份或三觀南轅北轍的對象，她當年不畏流言未婚生女，年輕時戀愛談得轟轟烈烈，但也容易為愛傷痕纍纍。

李靜唯分析，「戰車」最重要的是保持自己人生的平衡，一旦失去平衡就容易陰溝裡翻船，而財富在「世界」的她只要努力不懈經營事業，累積起財富其實是很可觀的，不過「世界」牌對應的也是土星，同樣蘊含因果業力的意味，再加上愛情在「塔」，太過衝動的個性也容易讓她樹敵，不論是在職場或財運上都可能意外破財或遭遇災難，巧合的是，她的命運冥冥中竟然跟柯文哲有著千絲萬縷的牽扯，兩人的業力同樣在今年「死神」流年引爆，明年的「節制」也不容樂觀。

李靜唯指出，以吠陀占星的視角來看，8月29日水星雖然已在巨蟹座恢復順行，但是一直到9月8日水星會在巨蟹座與獅子座的甘達間穿梭過境，再加上金星已經弱弱地進入處女座，被「計都羅喉」正沖，眾星夾擊獅子座的「太陽」，這代表所有與政治或領導人物有關的「業力之結」會不斷浮上檯面，包括金錢弊案或情色秘密，在9月份依舊會占領各大媒體，不斷刷新眾人的三觀。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。