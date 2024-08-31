亞洲低成本航空AirAsia宣布，今（31）日中午12點開始，將推出全航線1,000萬個機位大促銷活動，台灣出發航線更推出單程未稅新台幣 0元驚喜價，既有航線最遠可購買到2026年1月31日出發機位，2025年聖誕節或跨年想要便宜出國旅遊可趁現在購入！新航線台北-沖繩、高雄-東京成田冬季班表也在此次大促銷範圍之內，喜愛到日本旅遊的旅客也可好好把握此次促銷。

2024夏季大促銷從8月31日中午12點開跑，所有促銷航班可通過airasia.com或AirAsia MOVE APP（原airasia Superapp）預訂，預訂時間截止至2024年9月8日。同時為提升旅行體驗，AirAsia在促銷期間提供託運行李9折優惠。適用出發日期為2025年2月17日至2026年1月31日航班（詳細各航線出發時間以官網為主），主推台北/高雄-吉隆坡單程未稅新台幣 0元起，來回含稅新台幣 3,500元有找，預計安排全家暑假出遊不要錯過這一檔。

而每年4月潑水節為泰國重要盛事，想朝聖潑水節的熱鬧必把握此次台北/高雄-曼谷(廊曼)、台北-清邁，單程未稅新台幣 980元起的優惠。除此之外，菲律賓航線台北/高雄直飛馬尼拉也推出單程未稅新台幣 450元起的超低價格。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，以往AirAsia大促銷免費機位多僅在馬來西亞、泰國國內航線，此次2024年大促銷台北-吉隆坡航線也祭出未稅0元機票，而且旅行時間橫跨2025年上半年連假與暑假時間，讓預計全家旅遊家庭可以提早搶票做準備。針對夢幻度假地馬爾地夫，也推出吉隆坡直飛馬爾地夫馬幣8元起的價格，搭配0元機位，從台北到馬爾地夫來回含稅不到七千元，是此次大促銷推薦航點之一。而如果想在東南亞深度旅行，像是馬來西亞蘭卡威、印尼棉蘭、或者是緬甸仰光等秘境都有推出吉隆坡轉機最低單程未稅0元起機票

提醒有意搶購機票的旅客，0元機票僅適用於基礎票價，不包括機場稅、MAVCOM費、燃油附加費及其他適用費用。託運行李和座位選擇的價格也可能因本地機場而異。