柯文哲面對前所未有的危機 趙少康認民眾黨「還有一線生機」 @ChinaTimes

北市京華城容積弊案持續延燒，前台北市長、民眾黨主席柯文哲昨（30日）以「被告」身分被帶回偵訊，柯在出家門時也自清非常坦蕩，知道自己沒問題，也希望台灣司法可被信任，執政當局要清楚說明有什麼證據，才展開搜索。資深媒體人趙少康對此則說，雖然都在意料之中，還是讓他很感慨，柯文哲樓起、樓塌不過就是幾年間的事，雖然面對前所未有的危機，但是只要民眾黨公職持續在立法院好好表現，民眾黨就還有一線生機！

趙少康昨在臉書發文提到，看得出來，面對一位政黨主席、前市長、曾任總統候選人捲入的司法案件，檢調這波偵辦行動非常謹慎，5月就分他字案偵辦，陸續傳喚北市府相關官員、都委會委員、副市長，再到應曉薇跟沈慶京，應該是把證據鞏固完整了，才會發動搜索。

不過，趙少康認為，柯文哲不能完全代表民眾黨8席立委或縣市議會議員，只要民眾黨公職持續在立法院好好表現，民眾黨就還有一線生機，不至於一蹶不振，民眾黨公職不能因為柯文哲一個人就洩氣，此時更要向選民證明，大家的票沒有白投。

談到「小草」，趙少康認為，小草大多年輕、有熱情又有理想性，因為對綠營失望又不喜歡藍營，所以成為白營的支持者，因此國民黨必須提高理想性，高舉改革大旗，比民進黨更愛台灣，對北京及美國態度都不亢不卑，該反對的就勇敢反對，表現得比民進黨好，才能爭取小草認同。

★未經判決確定，應推定為無罪。