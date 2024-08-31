《北京日報》8月31日報導，中共中央政法委祕書長言誾柏8月30日在中共黨校《學習時報》發表題為〈進一步全面深化政法領域改革、以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化〉文章，強調要徹底肅清周永康、孫力軍政治團夥等流毒影響。

文章指出，政法機關要自覺扛起進一步全面深化政法領域改革的使命擔當。中共二十屆三中全會科學擘畫進一步全面深化改革、推進中國式現代化藍圖。改革開放是中共黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。進一步全面深化政法領域改革是以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化的強大動力；是完善和發展中國特色社會主義制度的內在要求。制度優勢是一個國家的最大優勢；是滿足人民對社會公平正義新期待的重要舉措；是應對重大風險挑戰的迫切需要。中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」「灰犀牛」事件隨時可能發生。政法機關要聚焦主責主業，全面貫徹總體國家安全觀，緊緊圍繞建設更高水準的平安中國，進一步全面深化政法領域改革，以完善的制度機制防風險、保安全、護穩定，以新安全格局保障新發展格局。

文章強調，政法機關要準確把握進一步全面深化政法領域改革的新任務新要求。要健全完善中共黨對政法工作絕對領導制度機制、法規體系。完善鍛造新時代政法鐵軍制度機制，健全政治監督具體化、精準化、常態化機制，堅決徹底肅清周永康、孫力軍政治團夥等流毒影響，嚴守中共黨的政治紀律和政治規矩，鍥而不捨落實中央八項規定精神，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，確保政法隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

推動完善中國特色社會主義法治體系。深入推進依法行政。加強人權執法司法保障，完善事前審查、事中監督、事後糾正等工作機制，完善涉及公民人身權利強制措施以及查封、扣押、凍結等強制措施的制度，依法查處利用職權徇私枉法、非法拘禁、刑訊逼供等犯罪行為。推進國家安全體系和能力現代化。推進落實服務保障高品質發展改革措施。

文章表示，政法機關要切實掌握進一步全面深化政法領域改革的科學方法。堅持頂層設計和實踐探索相結合；堅持改革和法治相促進；堅持守正和創新相統一；堅持目標導向和問題導向相一致。堅持整體推進和重點突破相協調。