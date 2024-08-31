謝震廷曾獲金曲獎最佳新人肯定，但近年風波不斷，今年初驚爆與前女友爆口角，他當場遭保全和警方制伏，事後又與女方互控對方不付租金、要求還錢等，6月時又被爆料指他在住處大聲唱歌、彈吉他，且經常選在半夜12點過後，噪音之大讓鄰居都不堪其擾、痛苦難眠，即便管委會、仲介及房東數度出面協調仍無效，糾紛最後無疾而終。事隔2個多月，他今（31日）凌晨在社群發文，坦言對於自己種種失控行徑感到慚愧、絕望又無助。

謝震廷近年一連串失控行徑屢屢登上社會新聞，沈寂許久，他今凌晨透過社群發文，提到母親罹患癌症以及他發生自殘事件後，自己整個人像是靈魂被抽離似地，成了一具行屍走肉，不僅解散了音樂工作室、製作團隊，甚至「差點解散了自己，我真的真的很慚愧」。這些年為了重新振作「繼續活下去」，他嘗試了許多事，也從未想要主動傷害任何人，「但不乏一些錯事，或是被不清楚事實真相的外人所扭曲成的錯事，被誤解、被背叛、被欺騙，說不難過是騙人的，我真的很害怕，也真的很絕望」。

謝震廷曾是27屆金曲獎最佳新人獎得主。（圖／中時資料照）

他也提到自己不太會賺錢，只要一有薪水入帳，就全部投入在音樂及演出，「哪怕上千人的場地票都賣完了，還是慘賠了十幾萬，難怪我的朋友們一個接著一個離我而去,，我可能真的不太適合活在資本主義的世界吧」。之後為了解決經濟壓力，他竟求助於「民間機構提供的金流服務」，「後來才發現這就是所謂的高利貸，會追到你家堵人，撞門的那種高利貸，無奈事情最後會演變成這樣難堪...真的非常抱歉又浪費了社會資源」。所幸，他靠著學生及摯友們的幫助，勉強度過這關，生存了下來，「是生存喔，不是生活，不然現在作品被全數下架，又再被斷了版稅的情況之下，我真的不知道要喝生水到什麼時候」。

最後，他也提到自己始終沒放棄過音樂，且近期創作了多首新歌，「我把歌曲分享在instagram 之後,有許多聽眾陸續敲碗新專輯，我當然很想製作，可是你們知道的，我只能一邊自嘲，一邊挖苦自己說『可能要等我存到300萬吧』，好巧不巧，這句話就被全亞洲最大的群眾募資平台副總監看見了，於是隔天募資平台的副總監就來信邀約合作，我真的受寵若驚，而也在今天，我們非常順利地開完會議，決定要開啟我此生第一次的募資計畫，我終於有機會可以正式發行新作品了」。

謝震廷表示，專輯製作的募資平台最快10月開啟，並且同步啟動全台巡演，而新專輯也預計12月正式發行；回想一路以來經歷，他感謝歌迷不離不棄支持，自己才能走到今天，「心中千言萬語，不如直接寫成歌吧，做音樂這件事，我絕不妥協，也從來沒有妥協，我知道你們知道，所以我們才會在這」；發文一出，許多網友紛紛留言鼓勵支持，不少人替他感到開心，期盼他走出低潮，繼續創作更多好音樂。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。