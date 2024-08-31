國家安全會議祕書長吳釗燮8月30日赴捷克參加2024「全球安全論壇」（GLOBSEC），期間與行政院祕書長龔明鑫共同舉行記者會，向媒體闡述台捷關係近年發展，雙邊半導體產業合作的現況及未來發展前景。

「全球安全論壇」是中東歐最重要的智庫，吳釗燮受邀出席本年論壇活動，與出席的各國政要及專家學者熱烈互動，並將於8月31日發表有關地區安全議題的專題演講，足見台灣議題在中東歐地區受到高度關注。

吳釗燮強調，台灣與捷克基於共同價值觀，雙邊關係一向友好穩固。台灣政府高度重視與捷克的合作，視其為國家安全的重點。無論是前任總統蔡英文，還是現任賴清德總統，皆對台捷關係的發展表示全力支持。

在兩國政府的積極推動下，台捷關係的產業合作蓬勃發展。此次，由龔明鑫率領相關部會首長、副首長、半導體產業鏈廠商及各界代表等訪捷，充分展現台灣推動與捷克在半導體產業合作的強烈興趣與堅定決心。

隨著台積電在德國德勒斯登設廠，台灣計劃與捷克合作，將相關半導體產業鏈帶入捷克，培訓專業人才，並分享科學園區的成功經驗。期盼在未來3到5年內，展現台灣在捷克半導體投資的具體成果。

吳釗燮指出，捷克政府在人才培育及基礎建設方面，持續與台灣緊密合作，提供良好的投資環境。同時感謝捷克支持台灣參與國際組織及深化各領域交流。展望未來，台捷雙方將在先進科技及半導體等領域深化合作，以共同價值為基礎，推動更多的合作交流。

在記者會上，吳釗燮回應斯洛伐克媒體《真理報》（Pravda）提問表示，中國大陸經濟放緩，內部問題嚴重，失業率高升，各國與中國大陸交往時應審慎考量這些因素。相對地，台灣在斯洛伐克及歐洲各國的投資持續成長，對當地產業發展帶來實質助益。

對於捷克媒體關於「矽盾」的提問，吳釗燮說明，台灣並未將半導體產業視為「矽盾」，而是視其為台灣與國際社會利益共享的強項。他強調，全球絕大多數的先進晶片皆在台灣生產，這進一步凸顯了台灣在全球安全與繁榮中不可或缺的重要地位。

記者會後，吳釗燮接受了捷克電視（CT）及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的專訪。