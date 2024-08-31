去年獲得好評後，大潤發今年持續推出巨無霸蛋黃酥，一顆要價2200元。（圖／翻攝自大潤發官網）

中秋節將至，許多民眾已開始訂購蛋黃酥、月餅好過節，網友就發現大潤發開賣8吋的「巨無霸蛋黃酥」，約是正常蛋黃酥的50倍大，瞬間引起討論，不少去年曾買過的人透露獲得親朋好友一致好評，今年也打算再度回購。

一名網友近日在臉書「大潤發❤️好物分享社」貼出一張大潤發的中秋月餅廣告宣傳單，上頭有月餅、紅豆酥、綠豆凸、芋頭酥、綠豆椪等，各種不同口味的點心可以選購，最引人注目的則是5吋的超霸蛋黃酥及8吋的巨無霸蛋黃酥，大小分別是正常蛋黃酥的10倍、50倍大，讓他驚呼「我就不信真的有人訂，這個誰吃得完」。

巨無霸蛋黃酥瞬間引起討論，不少人說「中秋節準備一顆跟家人一起吃，應該沒問題吧」、「去年引起轟動的又來了，老實說會想試試，但是我家沒有那麼多人」、「這麼大的尺寸，應該真的要分著吃」、「吃不吃得完是一回事，但這個蠻特別的，可以跟家人一起嘗鮮」、「現場看起來很厲害的感覺欸」。

也有去年訂購過的網友分享口感與心得，紛紛喊「去年我有買啊，中秋剛好是福德正神生日，拜拜後順便分給大家吃，一致好評哦」、「去年有訂給孫子們吃，小寶貝們蠻愛的，今年應該會再訂」、「就當成買大蛋糕，其實蠻好吃的喔」。