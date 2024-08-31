民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金及京華城風暴，目前仍在台北地檢署接受偵訊。事實上，柯任內時有「3大案纏身」，除了近期掀起政壇風波的京華城容積獎勵案，另有北投士林科技園區設定地上權，以及台灣智慧光網案，此三案讓柯文哲陷入司法風波。

1.京華城弊案

威京集團於2020年3月向時任台北市長柯文哲陳情，提3項內容包括：80年都市計畫保障權利應包含容積率560%、大街廓整體開發、允建樓地板面積不低於原申請樓地板12萬284.39平方公尺。

依據「臺北市土地使用分區管制自治條例」明定「商三」容積率不得超過560％，但威京集團依據《都市計畫法》第24條申請細部計畫修訂案，成功取得560%+20%的容積獎勵，即共840％容積獎勵，成為史上最高的容積率開發案。

京華城容積獎勵案，最大爭議莫過於京華城從1998年興建至2020年拆除僅22年，不符都市更新前提，卻能取得都更容積獎勵。

2.北投士林科技園區設定地上權

柯文哲在台北市長任內處理北投士林科技園區設定地上權招商案，遭質疑涉圖利新光人壽。台北地檢署27日約談承辦北士科案市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥共3人作證，並將柯文哲列他字案被告。

3.台灣智慧光網案（台智光警用監視器案）

前台北市長郝龍斌曾與台智光簽訂25年，提供北市府網路服務的母約。2017年間，柯文哲任內台北市長時，將北市警察局監視器與台智光再訂定子約將監視器傳輸費定為每月2200元，並將預算自4.4億元提升至5.5億元，後續除了被質疑「北市警用監視器合約被台智光綁架」，其中價格過高、且費率訂定過程並未留下任何書面紀錄，更引起現任市長蔣萬安與柯隔空駁火，引人詬病。

事後檢調查出，台北市議員陳重文涉嫌利用議員之職向台北市政府、市警局施壓，圖利台灣智慧光網公司以高價取得市府監視系統合約案321萬多元，遭法院裁定羈押禁見。

★未經判決確定，應推定為無罪。