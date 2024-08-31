鉛球好手江靜緣在U20田徑世錦賽以16公尺01獲銅。（中華田協提供）

在秘魯利馬舉行的2024年U20田徑世界錦標賽中華隊傳來捷報，朱品薰在女子標槍決賽以54公尺28奪下銀牌；女子鉛球好手江靜緣則以16公尺01獲銅，也改寫自己保有的U20全國紀錄。

此次U20田徑世錦賽中華隊共派出5位選手參加6個項目，分別是：男子110公尺跨欄謝元愷、男子標槍黃潮鴻、男子10000公尺競走陳聿賢、女子鉛球江靜緣、女子鐵餅江靜緣(兼項)及女子標槍朱品薰。

賽事進行到第4天中華隊傳來捷報，在女子標槍資格賽擲出50公尺75、總排第8名晉級決賽的朱品薰，在決賽第2擲擲出54公尺28成績，雖然沒能超越自己所保持的U20全國紀錄56公尺66成績，仍為我國奪下1面銀牌。

而兼項的江靜緣在女子鐵餅部分以52公尺57、第6名作收，今天繼續在主項鉛球登場，前2次試擲都有16公尺01

的表現，打破自己保有的U20全國紀錄，最後就以這個成績奪下銅牌。