近期網路上有一篇貼文引發熱議，主要是說一位超強老爸小孩存股18年，只進不出，陸陸續續買進0050、味全、統一、台塑等多檔股票，成本總計326萬，到目前已經累計849萬，報酬率達160%。對此股市老先覺杜金龍則根據超強老爸持股調整，給一份2024最新存股名單。

超強老爸貼出損益單的持股，包含元大台灣50(0050)、味全、統一、佳格、聯華、大統益、安心、漢來美食、台塑、台化。

為了印證超強老爸的做法是不是正確，《鈔錢部署》主持人盧燕俐請資深分析師杜金龍來看一下是否需要調整。杜金龍認為，以報酬率160%推算超強爸爸每年的報酬率5.8%，比大盤保守一點，細究原因十檔股票中除了0050有半支台積電外，其餘多是食品股、重複性高；另外就是獲利被股價腰斬的台塑、台化稀釋掉，否則利潤應該更高。

杜金龍說，超強老爸的存股18年來每年平均報酬率5.8%，比0050還少，主要是因為看名單上選擇的標的都是穩定公司，但缺乏了成長性，如果存了10檔股票，每年更換調整1、2支，除了主要持股外，外圍的衛星資產能夠跟上政府的明星產業，這樣的組合會更有攻擊性。（文章未完…全文見此）

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