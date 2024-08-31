「股神」巴菲特（Warren Buffett）至今已高齡94歲，他曾透露每天喝5罐可口可樂，每周至少吃3次麥當勞雞塊，與現行的養生法背道而馳。不過，他在沉迷垃圾食物的同時，還是能保持敏銳，並管理一個龐大的商業帝國，秘訣可能在於他的5個生活習慣。

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《財星》（Fortune）雜誌網報導，巴菲特相當喜歡吃垃圾食品，早餐常會去麥當勞，吃香腸、雞蛋和乳酪，還超愛喝可樂還有吃糖果，對高油高鹽飲食毫不忌諱。不過，他依舊可以保持敏銳的思考與判斷力，管理他的商業帝國，原因可能在於5個生活習慣。

第一、 8小時的睡眠：巴菲特非常重視睡眠，通常每晚都會睡滿8小時，有研究指出，良好的睡眠可以延長壽命。在緩解壓力、免疫支持和穩定情緒等方面發揮作用。

第二、經常打橋牌：儘管巴菲特經營一家擁有70多家子公司的企業，但他確保每周會撥出8小時與朋友打橋牌，而這種智力遊戲有助於鍛鍊大腦。

第三、輕鬆日程安排：巴菲特可能是地球上最有權勢的商人之一，但與其他大老闆不同的是，他喜歡讓自己的日程安排得比較輕鬆。

第四、他喜歡讀書：巴菲特花費每天五到六個小時閱讀和思考，有研究顯示，閱讀可以預防認知力下降。

第五、練習感恩並維持人際關係：巴菲特曾在2008年被問及保持健康的秘訣，他先是說從均衡飲食開始，立刻引起哄堂大笑。後來他才認真說，擁有良好的心態對他來說非常重要，而真正衡量人生成功關鍵在於，「看你想要愛的人中，有多少人真正愛你」。