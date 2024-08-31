近一周芝加哥穀物市況，上周五(8/23)穀物期貨漲跌互見，其中大豆期價上漲，而玉米下跌，因周末前回補空頭頭寸，小麥價格也下跌，由於廉價的黑海出口持續出現；周一(8/26)玉米期貨跌至 2020 年以來的最低水平，原因是玉米豐收的預期，引發拋售承壓大豆小幅上漲，由於交易員關注美國中西部的熱浪和中東的緊張局勢，小麥期貨因全球供應充足和基金拋售而下跌；周二(8/27)及周三(8/28)穀物期貨漲跌互見，因遭遇炎熱天氣擔憂，是否有助於玉米和大豆作物最後的生長階段；截至周四(8/29)大豆和玉米期貨因空頭回補和出口需求上升而上漲，但美國農作物產量強勁的預期限制了漲幅；小麥期貨也因相對強勁的出口銷售而上漲，但仍面臨大量廉價黑海出口的壓力。

分析師表示，美國中西部大片地區的熱浪和降雨不足可能會在關鍵生長階段損害大豆作物；不過根據美國全國海洋和大氣管理局（NOAA）發佈的，本周晚些時候玉米帶大部分地區將迎來降雨，未來8至14天的氣象預報顯示，9月2日至8日期間，美國中部大部分地區的氣溫將恢復至低於正常水準，下周北部平原和中西部北部地方將比正常更乾燥。

影響價格波動品項有: (20240823~20240829)

08/26近月玉米，報362.00美分，跌至 2020 年最低水平。

08/27近月大豆，報973.75美分，較年內低點比漲3.73%。

08/29近月豆油，報43.17美分，連2日反彈。

08/29近月小麥，報525美分，連3日反彈5.42%。

08/29近月豆粉，報308.6美元，連兩日下跌。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)