台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽都現身。（取自直播）

民眾黨主席柯文哲拒絕夜間審訊遭當庭逮捕，數十名支持群眾31日前往台北地檢署靜坐聲援。（范揚光攝）

圖為小草在台北地方檢察署外集結畫面。（取自直播）

學姊也來了！ 小草集結北檢「相信清白 柯P加油」

【LIVE直播】北檢最新現場

民眾黨主席柯文哲30日遭檢調大規模約談與搜索的京華城容積獎勵案，稍早傳出民眾黨支持者要在今（31日）上午10點時在台北地方檢察署外集結。而從現場最新畫面中確實可見，近10時許已有多位民眾到場高舉「綠色恐怖、司法不公」、「相信清白 柯P加油」、「綠色恐怖 民主倒退」、「司法蒙塵 人民蒙羞」的標語。

從現場畫面中可見，支持群眾除了手舉標語外，目前持續在台北地檢署前靜坐聲援柯文哲。主持人也帶領高喊口號，提振士氣。接近中午時，台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽也現身靜坐。其中，黃瀞瑩說，支持者焦慮心情可想而知，但是現在大家就在這現場，有秩序且安靜坐在這裡，沒有外界說包圍地檢署的說法，可以看到我們的支持者就是這麼理性。

台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽也現身靜坐。(劉詠韻攝)

立委黃國昌現身。（取自直播）

民眾黨主席柯文哲拒絕夜間訊問遭當庭逮捕，支持群眾31日前往台北地檢署力挺聲援。（范揚光攝）

到了下午13時20分左右，立委黃國昌、秘書長周榆修也到場聲援，他說，謝謝大家，都相信支持主席。

民眾黨中央黨部、主席柯文哲辦公室以及住家30日遭檢廉搜索，昨午近12時，柯文哲走出家門，隨後向媒體發表談話。他說，這是台灣歷史上第一次，主要在野黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索。他非常坦蕩，知道自己沒問題，也希望台灣司法可被信任，執政當局要清楚說明有什麼證據，才展開搜索。