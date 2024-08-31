好市多不定時推出優惠，也會針對即期商品促銷，有會員在台南店發現義美一款「流沙奶皇／芝麻包」原價109元，日前突然變成70元，許多網友看了直喊超便宜，可以趁現在買，「蠻好吃的，買過3次」；也有人提醒該產品保存期限短，購買時要多留意。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出賣場商品，台南店冷藏區的義美流沙奶皇／芝麻包一大包70元，裡面共有20顆，兩種口味各10顆，平均每顆3.5元。

貼文曝光後立刻引發討論，許多會員直呼超便宜，而且也不錯吃，原價一包109元，CP值很高。網友紛紛留言，「流沙奶皇好吃，鹹甜鹹甜的」、「我買過3次，蠻好吃的，但都是109元。」

部分網友覺得口味普通，「芝麻的不錯，但奶皇超可怕」、「買過一次，不會想回購」。另外也有會員提醒，突然大降價的商品要特別注意保存期限，這款包子效期短，只能放15天，如果吃不完建議買回家先冰冷凍，要吃再拿出來蒸。