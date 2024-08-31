Grizzlies say GG Jackson II sustained a broken right foot while playing basketball outside of Dallas on Aug. 27 and will undergo surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2024

上季陷入嚴重傷兵潮，導致他們整整用了51套先發陣容的灰熊，這次甚至新球季還沒開打就先出事！上季入選年度新秀第二隊的19歲新星G.G.傑克生，竟在自己打球期間弄到右腳第五跖骨骨折的嚴重傷勢，預計9月4日就進行手術，根據醫療專家評估，他恐怕至少缺席3到4個月才可歸隊。

傑克生是去年第45順位被灰熊選來的新秀，也是上季全聯盟最年輕的球員，但因灰熊陷入嚴重傷兵潮，讓他反而獲得相當大的發揮空間，場均14.6分、4.1籃板及1.2助攻表現還算優異，甚至曾在出戰金塊的比賽當中，個人包辦44分、12籃板。

根據灰熊官方說明，傑克生是在達拉斯郊區跟朋友打球時意外受傷，他在對抗時不小心落地沒有踩穩，直接造成右腳骨折的嚴重傷勢，目前雖然馬上要在下周開刀修復，卻光是手術恢復期就長達7周以上時間，假如他真的要缺席3到4個月，那麼他至少要等12月底或明年1月才能復出。