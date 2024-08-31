美國好手提亞佛。（美聯社）

Ben Shelton fires down a 143mph ace to clinch the third set! 😵 pic.twitter.com/GIF9XKRWfN — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

美網男單第3輪上演精采的美國英雄內戰，兩位地主好手提亞佛（Frances Tiafoe）、薛爾頓（Ben Shelton）在中央球場惡戰五盤，薛爾頓還轟炸了時速143英里的火球（230公里），但是提亞佛挺住難關，終場以4-6、7-5、6-7、6-4、6-3逆轉勝，殺進男單16強。

這場戰鬥可說是去年美網的重賽，上屆也是提亞佛與薛爾頓爆發美國內戰，那次是薛爾頓獲勝，還做出掛電話的慶祝手勢。結果準決賽薛爾頓敗給喬柯維奇（Novak Djokovic），被喬帥做出掛電話的手勢挑釁。

薛爾頓去年創下該屆美網的最快發球239公里，以及最快的230公里「二發」，本屆他230公里也是目前最快的一球。退役美國球王拉迪克（Andy Roddick）當年也是以火球著稱，最快發球達到時速249公里，他稱讚21歲的薛爾頓才剛離開學校沒多久，現在的表現已經可圈可點，不要給他太多壓力。

雖然發球很暴力打出23記ace，但是薛爾頓的擊球失誤過多，他打完第三盤以2比1領先，全場累積58次非受迫失誤，對手提亞佛只有27次。