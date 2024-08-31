勞保局統計，2023年有57%的退休勞工每個月領取的勞保年金低於2萬元，還不到主計處公布台灣平均每人月消費支出的2.5萬。如何能夠將勞保年金最大化？勞保局透露，只要做到年資長、投保薪資高及延後退，就有機會月領4萬。

資料來源：勞動部勞保局

根據勞保局的統計，到2023年底174萬名退休勞工當中，有逾百萬的勞工每個月領勞保年金低於2萬元，佔退休勞工的57%；而能夠月領4萬元以上的僅有3964人，佔全體退休勞工僅0.2%。平均而言，每位勞工每月能夠領到的僅有1萬8824元。

若再依照主計處最新統計，2023年台灣平均每人月消費支出達2萬5276元，其中台北市更高達3萬4014元、新北市也有2萬6226元，要說退休勞工想要靠著勞保年金在退休後享受最基本的溫飽生活，根本是難上加難。

今年初勞保局公布全台灣出現第2名月領超過5萬元的退休族，打破過去僅有1位的紀錄。根據勞保局的說法，這位全台唯一的「勞保年金王」是一位80幾歲的電子業退休老闆，個人投保年資長達60年，加上延後退休，以及隨著消費者物價指數(CPI)的調漲，最終可領到5萬2035元。（文章未完…全文見此）