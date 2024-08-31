很多人都以為神經不好或精神不濟時，就要補充維生素B12。然而，神經內科醫師方識欽指出，實際上現代人普遍不缺B12，若持續高劑量的補充，根據研究證實，恐令癌化風險大增，不可不慎。

醫師方識欽在《小宇宙大爆發》節目上表示，不少人都認為B12是好東西，甚至有時醫師也會開立它給患者使用。但依據衛福部於100年的統計顯示，台灣人普遍不缺B12。他並提到，有些罹患乳癌或肺癌化療的患者，覺得身體很虛弱而服用B12養生，結果研究發現，B12正好給癌細胞增添彈藥，從而提升復發風險。

方識欽進一步提到，許多人都認為水溶性維生素好像隨意吃都會排掉，但B12是個例外。B12需透過胃吸收，有些人胃已經切掉了，照理說無法吸收，實際上它可以儲存在肝臟中，並能持續使用10年。因此，B12是會留在體內的。

方識欽說，每次在門診抽血，遇到B12少的人都會很驚訝，更多的是看到一堆人都大於高標。他說明，B12是一個大的分子，且吸收很困難，它在細胞內主要只做2件事，其一是參與DNA的合成，另一就是增加粒腺體能量。若過量補充，於能量滿滿、DNA一大堆的狀態下，就恐增加癌化風險。

方識欽提及，過去英國基層醫療就統計75萬人發現，若抽血B12屬於高檔者（大於1千），跟正常低檔的人相比，癌症發生率可高達4.7倍，尤其是肝癌、肺癌等實體腫瘤，因此風險是存在的。

方識欽強調，沒有任何研究顯示，B12過高會帶來更多健康益處；反之，研究證實，B12過高與癌症風險增加有關。一般成人每日建議攝取量為2微克，而市面上某些補充劑的劑量可能高達1千微克，應避免過度補充。