環境部環管署26日舉辦「環保災防應變與復原業務交流與分享會議」，桃園市環保局獲獎獎項計有「112及113年環保災防應變整備卓越獎」，其中針對環保災防應變EMIS系統演練獲得滿分的有桃園、中壢、蘆竹、龜山、平鎮、新屋等區中隊及復興區清潔隊，這7個清潔隊也獲得「113年環保災防應變EMIS系統演練卓越獎」最高榮譽。

環保局長陳世偉表示，颱風季來襲前，桃園市每月均派員巡查道路側溝，清理淤泥及垃圾，如有民眾通報水溝阻塞，也立即派員處理；經統計今年1月到6月間共清理長度約658公里，清疏淤泥量838噸，藉由平時災防的整備以及對災害模擬的整備應變，以期將災害的影響降至最低。颱風過後，也立即動員2900多名清潔隊員，協助民眾清理出約1500噸的垃圾，在最短的時間恢復市容整潔，垃圾清運於7月25日晚間即回復正常清運時間，順利完成災後復原工作。

環保局指出，藉由環境部設置之環境災害管理資訊系統（EMIS），各區清潔中隊定期每月於該系統更新救災資源，並於每次颱風來臨前完成資源整備通報作業，今年度環境管理署辦理的環保災防應變EMIS系統演練，桃園、中壢、蘆竹、龜山、平鎮、新屋等區中隊及復興區清潔隊於演練過程中整備通報操作完成度達100％，榮獲演練卓越獎，體現各區清潔中隊平時精實的作為。

環保局表示，得獎與肯定只是一個開始，未來會持續致力落實跨局處災防整備。同時呼籲民眾，因應氣候變遷，豪大雨發生頻率增加，平時也應檢視和清除住家門前排水溝之樹葉或雜物，以避免積淹水影響環境衛生，桃園環保局將與市民朋友站在第一線共同迎接未來的挑戰。