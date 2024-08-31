59歲台北市議員應曉薇因涉及京華城容積率弊案，遭羈押禁見，引發熱議。而應曉薇從政前，當過多年演員，有網友翻出她1992年在主演的電視劇中說的一段台詞，狂虧：「本色演出」、「幾十年前，就神預言了」。

應曉薇1992年與涂善妮、張佩華、樊日行主演電視劇《薔薇》，她在戲中的角色為「于薇」。網友昨（30日）在臉書上傳一段應曉薇在劇中與男演員的對手戲，她被問到：「妳是不是已經習慣了賺那種錢，而沒有辦法像以前一樣過苦日子？」應曉薇回：「大概是吧！」男演員錯愕地說：「小薇，妳變了。」應曉薇理直氣壯地回：「人本來就會變嘛！人在這個社會裡頭討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」

應曉薇在劇中被問是不是習慣賺那種錢。（翻攝電視劇薔薇）

應曉薇在劇中回應人本來就會變。（翻攝電視劇薔薇）

應曉薇在劇中強調錢的重要性。（翻攝電視劇薔薇）

網友看了這段，不禁聯想起應曉薇目前的處境，紛紛留言吐槽：「呈堂證供～30年前就準備好了」、「神作留名」、「穿越劇」、「本色演出」、「幾十年前，就預言了」、「其實⋯她一點都沒有變」。

網友狂虧應曉薇。（翻攝臉書）

應曉薇、涂善妮曾合作《薔薇》。（圖／中時資料照）

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢廉追查金流發現，威京集團主席沈慶京透過應曉薇，向柯市府一再陳情請求放寬京華城容積率至840％，且給了4740萬元，疑是賄款，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、收賄罪，但雙方否認有對價。目前，沈慶京、應曉薇及其助理吳修民均遭羈押禁見獲准。

★未經判決確定，應推定為無罪。