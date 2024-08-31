Caitlin Clark from waaaaaaaaay downtown 🎯 pic.twitter.com/eiydJVsmIv — Indiana Fever (@IndianaFever) August 31, 2024

擁有「女版柯瑞」封號的印地安納狂熱後衛克拉克，才剛打破WNBA菜鳥單季投進最多三分球紀錄，31日又交出投14中8，含三分球投9中5，貢獻生涯新高31分，另有12助攻、4籃板的優異表現，幫助狂熱100比81輕取地主芝加哥天空，天空菜鳥前鋒瑞斯雖拿10分、11籃板的本季第23次雙十，打破WNBA單季菜鳥最多雙十場次紀錄，卻無法扭轉局勢。

有了克拉克如此瘋狂進攻火力演出，狂熱本季戰績首度來到16勝16敗的5成勝率，也取代鳳凰城水星成為排名第6球隊(雙方戰績相同，但本季對戰狂熱3勝0敗占優)，自從巴黎奧運休兵期結束之後，狂熱拿下4勝1敗佳績，且贏下最近11場當中8場。

這場WNBA當前兩大最受矚目新秀對決，也成為WNBA史上門票最昂貴的比賽，平均票價高達334美元，比起雙方在6月份對決時的平均票價(287美元)貴了1成6，甚至天空本季主場平均票價也只不過59美元而已，可見克拉克與瑞斯兩人的對決戲碼有多麼受到外界重視。