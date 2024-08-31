美國AI伺服器大廠美超微遭放空機構指控「財務造假」，公司隨即宣布延後公布年報，消息一出，股價暴跌2成。然而，對比先前AI狂潮，美超微股價從1229美元至今已跌掉67%。財信傳媒董事長謝金河表示，美超微創辦人梁見後出身台灣嘉義，在公司股價瘋漲期間，其創業傳奇被媒體大幅報導，如今遭放空機構揭露作假帳，公司卻不敢直球對決，選擇迴避，對公司聲譽造成極大傷害。

謝金河在臉書發文指出，京華城風暴在政壇掀起大浪，餘波早已傳遞到全世界，引發國際社會關注，凸顯出國家治理與城市管理的重大議題。然而，另一場風暴也正在醞釀中，就是過去一年多異軍突起的美超微（Super Micro）涉及的會計紀律問題，餘波盪漾。

美國放空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）對美超微的財報提出多項質疑，令人詫異的是，美超微非但沒有立即澄清，反而宣布延後公布財報。

謝金河指出，美超微這個舉動震驚全巿場，導致8月26日美超微股價暴跌104.15美元，跌幅19.02%，盤中股價最低跌到395.18美元，與先前AI熱潮時期，股價衝上1229美元高點相比，已跌掉67.85%。

美超微股價飆漲之際，媒體競相報導其創辦人梁見後的創業傳奇。梁見後出身嘉義竹崎非常貧窮的村落，赴美求學並創業有成，成為一時典範。然而，近期美超微捲入「提前認列營收」、「低報支出」的風波，讓美超微的榮光蒙上陰影。

值得注意的是，美超微曾於2020年犯下類似的錯誤，遭到美國證券交易委員會（SEC）罰款1750萬美元。如今，興登堡研究再次發現財報諸多疑點，但美超微卻不敢直球對決，選擇迴避，這對公司的信譽造成重大傷害，未來恐將面臨更嚴格檢視。

謝金河強調，在治理的路上，沒有任何灰色地帶，無論是在國家、城市或企業的治理過程中，品德與誠信始終是放諸四海皆準的原則。像政治人物講了一堆大道理，碰到錢就跪下，或是企業主為了拉抬股價，不擇手段作假，那麼在治理的道路上，他們的信用將被大打折扣，恐怕很難有再起的機會。