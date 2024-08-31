本月17日就是中秋節，自疫情解封後，除了4處河濱公園開放野炊烤肉外，在中秋連續假期前一天下午起，也特別開放大直橋下的空間讓民眾烤肉。不過有議員質疑，今年中秋節無連假，因此開放天數將從5天縮短為2天，影響民眾彈性，因此要求維持開放5天。水利處回應，因應「淨零碳排自治條例」，考量烤肉不僅增加碳排，也會增加垃圾引發民怨，因此仍按規定維持開放大直橋下烤肉2天。

民進黨台北市議員林亮君指出，水利處自疫情解解封後迄今，開放4處河濱公園供民眾烤肉，亦於中秋節特別時段，即中秋連續假期前一天下午5時起至中秋連續假期結束日的晚上12時止，加開1處「大直橋下指定區」。

不過今年中秋節並無連假，若按照規定，比起以往連續開放5天，今年大直橋下的烤肉空間僅開放2天，大大影響周邊區域民眾彈性。因此林亮君建議，為方便民眾安排中秋烤肉、野炊行程，同時避免開放時間過短導致場地壅擠，建請水利處今年將9月14日（六）視為連假首日，於13日（五）下午5時起，提前開放「大直橋下指定區」供民眾使用。

不過水利處表示，因台北市已訂定「淨零排放管理自治條例」，考量烤肉不僅將增加排碳量，且往年河濱烤肉留下的垃圾量，也衍生許多民怨，所以今年市府核定仍維持往例，除平時開放之4處場地外，中秋節前一日17時增加開放大佳河濱大直橋下區域。

水利處說，目前河濱公園內開放烤肉、野炊的場地有大佳、華中、道南、成美右等4處河濱指定區域，民眾若有烤肉需求可至平時開放之4處場地使用，大直橋下區域，開放時間仍維持中秋續假期前一日下午5時至中秋連續假期結束日晚上12時止，今年開放時間為9月16日（一）17時至9月17日（二）。

水利處也呼籲民眾，只能在河濱的指定區域和時段烤肉，屆時也將會派員加強巡邏，若發現民眾在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會先勸導驅離，未依勸導停止違規行為者則會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新台幣1200元至6000元。