擁有G級好身材的熊熊（卓毓彤）去年與大她5歲的前男友Mars閃婚，今年2月生下一女。升格當媽媽的她日前在社群網站上爆氣，指有些酸民愛亂爆料，「沒頭像的人講話都不用負責」，明明沒證據還講得跟真的一樣，後來她解釋是為朋友生氣，不關她的事。

走出私密片風波後，熊熊去年甜蜜宣布成為人妻，擁有自己的家庭，今年更生下千金，成為三口之家。日前，熊熊在「Threads」表示：「為什麼總是有那種，明明根本不認識這個藝人，卻發文亂講八卦，然後還說100%肯定？真的好神奇喔，明明不認識？為什麼可以說100%肯定，真的要確（定）捏～」。

熊熊去年閃婚、今年初當媽。（圖／翻攝自beargenie IG）

熊熊更說，這類自以為是的爆料者大多沒有個人頭像，以為這樣就可以說話不用負責任，「對自己的人生看來也不怎麼負責」。另有人說如果有人欺負熊熊，她就會反欺負回去，熊熊說：「我看到人家講我朋友，本來很想留言回嗆，後來想想還是算了，聽說脆（Threads）很容易上新聞，我怕怕」。還有人說：「做夢夢到的吧」，熊熊說：「重點還說100%肯定，看來夢很真實」。

熊熊發文。（圖／翻攝自 Threads）

見此，還有網友提出：「這讓我想到有些人說薔薔變性，同間診所做的，當時還就在她旁邊，這些人亂說話以訛傳訛，搞得她當時的男友都還差點相信薔薔真的是」，熊熊回：「真的好誇張，造謠生事」。而熊熊日前上節目，自曝曾被經紀人和助理接連詐騙上百萬，她將工作夥伴當家人對待，對方竟拿她的錢填補自己的虧損、甚至當自己的旅費，讓現場來賓忍不住驚呼熊熊私下太單純好騙。