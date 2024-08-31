購物時，一定要記得檢查收據金額是否正確，免得成為冤大頭。一名網友分享，近日在沖繩好市多購物，事後才發現竟然被重複刷了新台幣4千多元的商品，沒想到向客服反應後，對方竟告知可攜帶單據回台灣任意一間好市多進行刷退，瞬間引起討論。

一名網友昨（30）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，到沖繩旅遊時前往好市多購物，當下沒核對帳單直接離開，後續才發現竟然被重複刷了新台幣4000多元的商品，且由於隔天就要返台，沒時間直接回該店進行處理，只能選擇向台灣的客服抱怨此事。

沒想到，台灣客服告知因好市多的會員屬於全球會員，因此可以在回台後，直接持單據到任何一間好市多店面進行刷退，讓原PO得知後大讚「這種服務只有Costco沒別人了，真心覺得辦Costco會員很划算」。

其他人也驚呼「原來台灣好市多會員可以去國外商場購物」、「不是在台灣購物居然能在台灣處理刷退，這太猛了吧」、「可以跨國服務真的算不錯」、「很讚，期待回台灣好市多刷退的經驗談」，事後原PO也秀出單據，證實已在好市多南崁店完成退款。

不過也有不少人無言喊「多刷本來就該退，有什麼好表揚的」、「不要因為是日本分店就不罵好嗎？在日本被多刷，這個問題很多人都有回報過，店員根本是故意的」、「你被多刷，相當於錢被偷了，居然還能讚美，這發生在台灣不罵爆才怪」。