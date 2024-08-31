台南市有民眾29日晚間在東區大益夜市購買大腸香腸後，驚覺餐點中有蛆蟲，嚇得趕緊向店家反映，並將影片Po上網。市府衛生局接獲通報後，30日晚間派員前往該攤位稽查時，發現大腸香腸等餐點已暫停販售，無法根據舉發照片開罰；但因該攤位還當場被查獲1桶甜辣醬超過有效日期，衛生局將依法罰款6萬元。

衛生局指出，被網路Po文舉發的攤位，除了販賣大腸、香腸外，也販賣蚵仔煎。經現場稽查發現，該攤位場區及環境均符合規定，但因業者無法出具食品從業人員健康檢查，已責令限期於9月20日改正，否則將依法處理；另還要求業者加強原料管理，避免食材遭受汙染，一旦複查不合格，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，有助於確保供應食品的衛生安全。

據了解，有民眾前晚在臉書《台南大小事》上傳一段影片，並註記「大腸小腸居然有蛆在爬」，隨即引發熱議。業者隨後也貼文道歉，聲稱因為包裝磨損導致運輸過程中配菜被汙染，願意親自向當事人道歉，當天所有貨品也已全數銷毀。

事後，大益夜市亦在官網發文，指該大腸香腸攤因天氣下雨悶熱，導致食材管理出問題，買回的東西有蛆蟲，遭遊客舉報Po文影片上傳，對此「致上12萬分歉意」，當下已立即要求攤商下架同批食材，並好好檢查相關食材，不得再出問題；另還要求攤商在自己的粉專及臉書《台南大小事》Po文道歉，並實施相關必要的慰問。