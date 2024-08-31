民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，向法院聲請提審。柯文哲前幕僚吳靜怡（Grace Woo）表示，「持續不忘操弄民粹的受虐兒柯文哲，沒用了」，指柯用拖延和場外支持者搭配演出司法不公，對檢調施加政治壓力，但被告四人已經三人遭聲押，「柯文哲要被羈押，快了！」

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，向法院聲請提審。

吳靜怡今早在臉書發文狠酸「持續不忘操弄民粹的受虐兒柯文哲，沒用了」，擅用可憐蟲戰術的柯文哲，透過拖延和場外支持者搭配演出司法不公的氣氛，刻意操作政治輿論風向給檢察官壓力，民眾黨黨中央和柯文哲的意謀相當明顯，所以出現在場外的群眾，都不是單純支持者，都是在演。

民眾黨主席柯文哲拒絕夜間審訊遭當庭逮捕，數十名支持群眾31日前往台北地檢署靜坐聲援。（范揚光攝）

吳靜怡指出，柯文哲在偵查庭居然自己起身開門要離開偵查庭，之後又不願意休息，吵著要回家，寧願逼檢察官將柯文哲當庭逮捕，也不願意老老實實配合調查。柯文哲的律師更出了奇招，讓檢察官去跟法官提審，看看這樣現場逮捕合不合法，若法官裁定不合法，柯文哲就可以回家等傳喚，但證人有陳佩琪，所以串證的要件也是俱足。

對於彭振聲的狀況，吳靜怡指出，檢方依涉犯貪汙圖利重罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。現在被告4人，有3人都在裡面，柯文哲怎麼可能逃得掉？柯文哲持續跟民眾黨施展可憐蟲戰術演給大家看，但放了太多次羊，這招已經無效。「柯文哲要被羈押，快了！」

★未經判決確定，應推定為無罪。