家有年邁長者騎車趴趴走，家屬要關心動向！中市警方近日接獲2名老翁騎士迷路案，扮演起人肉導航系統開警車引導返家，其中1名8旬吳姓老翁騎機車外出吃晚飯，卻深夜街頭迷航，員警發現他人車困在路口焦急無助，趨前協助；他初以為員警要開罰單，還急向警方求情原諒，讓員警也心疼。

第一警分局民權派出所警員2日夜間巡邏，深夜23時34分巡經西區五權五街與五權西五街路口時，發現1名老騎士車停在路中險象環生，趨前關心。

82歲吳姓老翁誤以為員警要來開單，急忙道歉說明，他家住在中區中華路一段，獨自騎機車外出吃晚飯，回家時竟迷路了，騎到五權五街與五權西五街口時，因年邁雙腳無法施力，受困在路中間，雖心急如焚卻無計可施，請員警手下留情。

員警安撫老翁情緒後，以警車引導護送老翁返回住處，老翁感謝警方協助結束迷途驚魂記，否則他恐夜宿街頭。

無獨有偶，1名79歲王姓老翁22日騎機車到東區建國市場買菜，雖是多年來熟悉的採買路線，他當天卻騎到迷路了，赫然發現沿路景物陌生，竟迷路了。他隨身攜帶的手機沒有導航功能，人生地不熟又日正當中，只好撥電話報案求助。

第三警分局立德派出所接獲報案，派員前往處理，員警詢問老翁住家地址，經查證確認後，即開警車引導，怕他跟丟還刻意放慢車速，老翁騎機車一路跟隨，直到返回他熟悉的道路時，欣喜地向員警揮手致意道謝，繼續踏上歸途。

警方呼籲，家中如有記憶退化長輩，可配戴愛心手鍊，或在衣物或隨身物品繡上名字及聯絡資訊，以便迷路時能夠快速獲警方或熱心民眾協助。此外，目前已實施高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲以上之駕駛人，必須更換為高齡者駕照，每3年需重新申請一次，以確保行車安全、降低事故發生率。