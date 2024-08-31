媽祖特色哨子鑰匙圈。（警方提供／李京昇台中傳真）

警方透過宣導活動贈給小朋友鑰匙圈。（警方提供／李京昇台中傳真）

為守護轄區內眾多學童上、下學安全，大甲警分局針對轄內小學編排護童勤務，派員前往校門口守望及巡邏，開學後會陸續前往轄內國小，利用上下學時段為學童加油打氣，通過小英雄應援團考驗的學童們，也獨家推出「媽祖特色哨子鑰匙圈」，贈給學童們，盼讓學童們學會自我保護4大招，「1叫、2跑、3說、4報警」。

大甲警分局指出，「媽祖特色哨子鑰匙圈」除結合大甲在地元素「兒童守護神媽祖」，更配備1個哨子，當遇到緊急或危險狀況時，可利用哨子發出聲響，讓周邊的人知道而予以協助，提高學童應對緊急情況的能力。

另外，鑰匙圈也運用台中市政府警察局識別標誌，其中展翅飛揚舞動金鴿圖樣如同英雄徽章，挑戰成功獲得鑰匙圈的學童們，更是迫不及待將鑰匙圈別上書包，興奮地露出閃閃發亮的金鴿表示「我是勇敢保護自己的小英雄！」。

應援團成員透過圖卡、影片親自教導學童遇見陌生人搭訕時，該如何自保與應對方式，並實際演練「1、叫：大聲呼叫。2、跑：跑離現場。3、說：冷靜說明。4、報警：撥打110求助。」4招擊退陌生人，員警與志工們透過滿滿活力的生動教學，立即吸引學童的目光，精神振奮踴躍參與。

大甲警分局分局長謝建國表示，此次特別派出「小英雄應援團」教導兒童安全自我保護4大招－「1叫、2跑、3說、4報警」，讓小朋友實際演練如遭遇危險時大聲呼救、迅速跑離、冷靜說明及報警求助，以培養學童自我保護能力。