民眾黨公開「搜黨部影片」 提這3點質疑北檢違法 @ChinaTimes

民眾黨部最新現場

民眾黨緊急應變小組今（31日）上午10時30分召開「戳破北檢謊言 捍衛正當程序」記者會，並在會中公布檢廉人員昨（30日）到黨部搜索的畫面。緊急應變小組共同召集人黃國昌質疑，北檢聲明說「執行搜索僅侷限在柯文哲主席辦公室」，但是黨部並沒有主席辦公室，為何還在黨部辦公空間翻箱倒櫃？秘書長周榆修則質問北檢，柯文哲辦公室範圍的標準是什麼？難道柯文哲腳踏過的地方，都是搜索範圍嗎？

黃國昌表示，昨天民眾黨記者會後，北檢聲明說「執行搜索僅侷限在柯文哲主席辦公室」，但是他痛批「台北地檢署說謊，影帶會說話！」並透過影帶呈現昨天廉檢搜索畫面；他強調民眾黨沒有任何干擾跟妨礙搜索，但請教地檢署「畫面上空間一眼就知道是黨部辦公空間，不可能誤認是柯文哲個人辦公室，為何翻箱倒櫃？進行摸索式釣魚搜索」。

民眾黨在該段影片中提出3點質疑，第一，部分檢廉人員，趁黨部人員確認相關事宜時，暗自查找比對黨部同仁座位表，欲針對非主席辦公室區域摸索；第二，並未告知且經黨部在場相關人許可的情況下，檢廉人員私自在搜索票範圍未許可的中央黨部「非主席辦公室區域」翻櫃查找；第三，查找過程中，恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同仁私人物品等，且皆未有全程錄影紀錄，明顯違反搜索作業規定。

周榆修表示，檢廉昨日搜索時，他就很明確告知，民眾黨部沒有柯文哲個人辦公室，但檢廉還是進了他的秘書長辦公室。

周榆修質疑，對於檢廉而言，柯文哲辦公室範圍的標準是什麼？難道柯文哲腳踏過的地方，都是搜索範圍嗎？柯文哲眼睛看過的櫃子都要打開，搜一搜、看一看嗎？請北檢給一個說法。

★未經判決確定，應推定為無罪。