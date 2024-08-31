南部民眾黨支持者在群組內號召北上救駕柯文哲。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

南部民眾黨支持者對柯文哲遭逮捕感到氣憤，正表明要北上抗議北檢。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

民眾黨南部支持者31日已在聊天群組內發出號召小草北上抗議的訊息。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

南部民眾黨支持者30日在群組內已有北上聲援的聲音。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣民眾黨支持者柯文哲31日凌晨遭北檢當庭逮捕，許多粉絲一早起床看見消息，在地方的聊天群組內大表憤怒，民眾黨台南市黨部證實，30日晚上已有支持者北上聲援，31日更多小草參與「相信清白，柯P加油」活動，準備包圍北檢「救駕」，台南市黨部31日仍有女力部活動照常舉辦。

柯文哲30日遭搜索偵訊，台北地檢署卻一度出現柯黑比柯粉多的狀況，民眾黨南部支持者31日一早在粉絲群組內奔相走告，相約北上救駕。

民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，黨中央的緊急應變小組與地方密切關注主席的最新動態。會以嚴正態度應對、持續緊盯檢廉是否踰越正當法律程序，以捍衛主席名譽並守護司法程序正義。

她表示，台南一路以來被稱為民主聖地，若柯文哲真的遭到司法不公平對待，那全台南支持者一定會站出來為主席發聲與聲援！

前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，黨主席柯文哲遭遇重大危機，黨中央幹部應在北部主持大局應變，不過組織部主任黃成峻30日晚上竟到台南開直播節目，證明民眾黨成立5年來完全不懂打組織戰，只會享受資源。