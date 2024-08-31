大陸金融業進入寒冬？網路流傳本土投行巨頭「中國國際金融股份有限公司」（中金公司）多名員工收到「降職減薪」的消息，經陸媒證實確有此事，預計降薪幅度恐達25％、裁員約1／3，僅上半年該公司就已減員246人，引起市場關注。

公開資訊顯示，中金公司是大陸首家中外合資組建的投資銀行，由實際上國營的中國建設銀行（現由建銀投資持有股權）與摩根士丹利及其他股東於1995年共同發起設立，主營業務為為大陸大型國企提供海內外融資上市服務，並於2015年11月在香港聯交所掛牌上市。

第一財經報導，8月30日，中金公司一則網傳消息指該公司「多人陸續收到降職級、降薪資的郵件，如不簽字接受，將根據公司統一安排推進後續工作」引起市場關注。第一財經從知情人士處了解到確有此事。

「相關考核前幾個月就在做，此次相當於要員工簽字確認接受降職級，並接受按對應職級進行薪資調整，如不接受相關安排，可以選擇自行離職，不離職也不簽字，公司將繼續推進走流程統一安排降職降薪」，上述知情人士稱。

今年5月，第一財經從業內了解到，中金公司未來一段時間內的降薪和裁員計畫，預計降薪幅度25％、投行業務條線裁員約1／3。今年上半年中金公司已減員246人，大陸地區及海外均有涉及。

據中金公司30日披露的2024年半年報，截至6月30日，中金公司集團員工人數從2023年末的1萬5327人減少至1萬5081人，1萬3967名員工位於中國大陸及1114名員工位於香港、新加坡、美國、英國及德國。其中中國大陸員工減少221人，境外員工減少25人。

今年7月，中金公司FICC部門一名員工跳樓離世，或因裁員、降薪導致。由於中金公司員工相對較高的收入，和大陸金融行業機構近年的降薪潮，新聞再次引發討論。

據同花順iFinD數據統計，上半年僅資產規模超過人民幣2000億的14家大型券商員工人數合計減少了5735人。其中減員最多的是方正證券，減少了1381人。還有包括中信證券、中信建投證券、國信證券、廣發證券等在內的多家券商上半年減員均超過500人。

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