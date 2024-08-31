頂尖經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）說，美國經濟恐怕會衰退，年底企業裁員人數將超過企業徵才人數，預計今年底失業率將突破5%。

《商業內幕》網報導，幾個月來，羅森伯格一直在警告美國勞動市場疲軟，預計到今年底，失業率將升至5%以上，但今年的就業市場沒有任何一個月份出現他所說的情況。他解釋說，這主要是因為企業仍然猶豫，是否要解僱近年來逐漸增多的勞工，這些雇主因疫情初期遇到缺工而遭受打擊。

羅森伯格補充說，這些擔憂導致裁員和解僱率維持在比較低的標準，但最近顯示，雇主雖沒有裁員，但減少了員工的工作時間，或是將全職員工轉為兼職。聯準會數據顯示，7月每周平均工作時間降至34.2小時，大幅低於疫情期間高峰的35小時。

因此，羅森伯格表示，裁員多於招募只是時間問題，「我知道，人們都會說，好吧，這只是一次性的。但我們唯一確定的是，作為勞動力需求指標的徵才率正在急劇下降，我認為這種情況愈來愈嚴重。」

事實上，招募數據確實出現疲軟跡象，美國7月失業率飆升至4.3%，是疫情爆發以來的最高失業率。同時，美國勞工統計局的數據顯示，新的就業機會比之前預期的少818000個。