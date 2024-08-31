捷運加速城市運轉，也為生活帶來改變！大台北地區開發飽和，土地一席難求，新興軌道站點稀有難尋，近年最受購屋族期待的就屬中和萬大線，全線串起北北桃一千萬人口捷運生活圈，帶動沿線房市熱潮，沿線站點以中和高中站LG08站最為特殊，不僅位處新北第一環超級蛋黃區，機能豐足充沛，掌握含金量最高的資通科技廊道軸心，多座產業聚落、旗艦商辦鼎立，並有多所學校環繞，未來一線20分鐘直貫三線交匯的中正紀念堂站，打通中和交通動脈，將為其帶來龐大人流金流，大波段成長極具爆發力！

交通金脈向來是城市計劃成功最不可或缺的關鍵，中和高中站LG08站地段緊鄰板橋、土城，網羅三大中心行政區資源，得天獨厚的地理位置，有國道三號中和交流道、台64快速道路構成快捷路網，南北串聯瞬接全台大型都會區，此外，沿著華中橋一橋速抵台北市萬華區，加上環河快速道路、水源快速道路，形成緊密的交通網絡，輕取北台灣最繁榮的生活地塊，為北台灣少見匯聚多元交通優勢的都會區，與台北市共生共榮。

然而中和萬大線第一期為中和第三條捷運路網，從點線面擴大區域優勢以及產業加乘效應，透過捷運金脈，一舉將中和高中LG08站推升國際城市規格新高度，成為房市利多的最大黑馬！根據北市捷運局公布最新進度，中和萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長9.5公里，工程如火如荼展開，目前整體施工進度已達74.8%，全線預計2027年將完工通車。

中和萬大線第一期以新北市中和區、台北市中正區為二大端點，是沿線區域發展最重磅的引擎，透過捷運站點再生規劃，大型開發商接力插旗、大型都更案開發，成為串聯雙北最具指標的交通門戶，同時也為雙北城市重塑紋理，創造雙北經濟共享圈，台北市市長蔣萬安更直指，這是活化西區最重要的建設之一，更一舉打通首都生活圈交通心血管。

然而，中和萬大線銜接環狀線、板南線、松山新店線、淡水信義線等多條重要捷運路軌，一線20分鐘內直達中正紀念堂站，未來中和高中站LG08站生活圈可瞬接轉乘路網，國門雙子星、信義計劃區、南西新光商圈皆在通勤圈中，該站點還有捷九聯開案坐鎮加持，以全線最大開發 基地，扮演領頭羊角色，擘劃大型商場、低碳住宅建築量體，同時也將為LG08站創造更豐沛多元的生活機能，帶領大台北奔向新生，跟隨著萬大線開啟城市新篇章，生活核心可望轉移至此！而冠德建設(2520)不僅是營建業模範生，更是TOD發展捷運共構宅的專家，看準中和長波段優勢潛力，前瞻佈局中和高中LG08站，打造地上24層美學經典之作，以45年建築口碑、精準選址目光，預估全案推出將引發市場關注！