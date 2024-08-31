民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢複訊時，拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔31日表示，柯文哲並非因為「拒絕被疲勞詢問」遭到逮捕，而是因為「拒絕在地檢署休息欲直接離開」而遭到逮捕，兩件事完全不同，請勿政治操作成我國地檢署罔顧被告人權。

林志潔說，依據刑事訴訟法，為了避免疲勞詢問，法規本來就允許被告或犯罪嫌疑人在有夜間詢問時，可以主張要休息。但是為了避免滅證、串證或被告落跑，當然不能隨意釋放被告，所以，休息必須是在地檢署內為之。

地檢署是在偵查犯罪，被告並不是去旅行或出差，當然不能率性主張要去旅館休息或回家。

林志潔表示，簡言之，地檢署並沒有不讓柯文哲「休息」，但無法讓柯文哲「還沒問完就回家」，如果非要離開地檢署的話，檢察官只能選擇當庭逮捕。

至於逮捕後一般會進行聲請法院羈押，如法院認為有羈押理由則羈押，無羈押理由則釋放。

總之，絕對可以休息，我國法律保障被告權利，不允許疲勞詢問。但是地檢署不是你家，不能想來就來想走就走，偵查程序有嚴謹的規定。

★未經判決確定，應推定為無罪。