原以演員出道的59歲應曉薇，2010年轉戰政壇、參選台北市議員，近日因京華城弊案，應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂罪，犯嫌重大且有逃亡之虞，遭法官裁定羈押禁見。消息傳開，有網友回憶起她過去失言表示要獎勵潑水趕街友一事，作家林立青發文透露，這幾天許多無家者街友的NGO（非政府組織）突然收到多筆善款，捐款人表示是為了慶祝才捐錢。

2011年台北市公園處在寒流來襲時，用噴水的方式驅離街友，議員應曉薇在質詢時表示支持給予噴水的工作人員獎金，這番話當時引發網友及相關團體不滿。如今應曉薇遭到羈押，電視劇《做工的人》原著作者林立青，也是友洗社創創辦人，昨(30日)發文透露協會突然湧進不少人表示要捐錢，原本他還一頭霧水，直到上網才知道有些網紅、學者教授和社工曬出捐款證明，「呼籲大家可以用捐款來慶祝最近的打貪」。

應曉薇過去以演員身分出道。（圖／中時資料照）

林立青說，不只是他們，許多關注街友的NGO都在這幾天收到捐款，還有網友發祭品文，「說要支持大家一起去龍山寺前的艋舺公園辦艋舺潑水節，夏天給大家消暑一下」，解救了近來捐款下滑的近況，讓林立青直言這是這陣子「最溫馨的事情」。

林立青發文。（圖／翻攝自林立青臉書）

見此，網友回應：「這類慶祝/祭品文的方式，應該多鼓勵」，林立青回：「台灣人真的好可愛」。其他人說：「原來我不小心響應了，原本只是祭品文」、「我也支持這種方式，比請雞排好」、「以後立flag不要再請雞排珍奶了，把要捐款的單位都寫上去」、「持續小額不中斷，攸惜關懷街友自立更生」、「我覺得這是上帝的祝福，你們所有人真誠的努力，祂都有看見」。

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