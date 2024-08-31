根據調查顯示，台灣人罹患牙周病比率高達9成，其中有半數更處於嚴重狀態。對此，營養功能醫學專家、醫師劉博仁表示，過去許多研究都表明，容易牙周病者有較高風險罹患心臟病，因此務必要建立良好的口腔衛生習慣。另外，想要預防或改善牙周病，補充鈣質及多喝水也很重要，對於牙周骨質健康、減少牙菌斑形成等，都能發揮很好的作用。

為何牙周病與心臟病罹患率有密切關係？醫師劉博仁在《健康晚點名》節目中表示，原因在於牙周有囊袋不乾淨，而細菌不光只停留在口腔，它的發炎物質還會透過牙齦，跑入全身血液當中，很可能會進入冠狀動脈引起發炎，從而導致冠狀動脈狹窄，增加冠狀動脈心臟病的風險。

劉博仁接著說，研究還發現，牙菌斑內厭氧菌的孳生，跟有些癌細胞的增加也有關係。他強調，「人要抗衰老，腸道先不老。」而腸道的第一關就是口腔，其攸關全身的健康，因此每天務必要做好潔牙的工作。

關於吃什麼食物可預防或改善牙周病，牙科醫師黃斌洋先前於《早安健康》YouTube頻道中分享，牙肉下面是齒槽骨，大比例是由鈣質所組成，因此補鈣很重要。而獲取鈣質的來源很多元，像是乳製品、優格、起司、優酪乳，或是黑芝麻、小魚乾、櫻花蝦、綠色蔬菜、豆干、洋蔥等，都是不錯的選擇。

除此，黃斌洋指出，多喝水也很重要，就如同地板沖水，能將口腔內的菜渣、細菌等不好的東西沖掉，減少牙菌斑形成、中和牙齒酸蝕，從而降低牙周病發生。另外，除了平常應好好刷牙外，每半年定期洗牙及口腔檢查非常重要，才能清潔到深層的細菌，以免小問題變大問題。