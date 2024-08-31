台中市太平區30多歲林姓男子30日深夜載家人外出購物，不料返家行經中山路四段停等紅燈時，愛車突熄火拋錨，引擎怎麼發也發不動，幸警方深夜巡邏經過，合力將車輛速速推至路邊，順利解決「刁車」驚魂記。據悉，該車車齡逾10年，警方提醒，民眾駕車上路前應先檢查車輛狀況。

台中市警察局太平分局新平派出所所長何明憲、警員鄧仁樺30日凌晨12點許巡邏經中山路四段沿線，見1輛白色轎車因不明原因停於道路中央，影響用行車通行，便上前查看關心。原來是林男深夜載家人外出購物，不料返家途中停等紅燈時，愛車突熄火拋錨，一家人就受困在主要幹道上，林男一籌莫展之際，幸運遇上巡邏員警，趕緊說明狀況。

何明憲考量中山路四段為太平區主要道路，因車輛停於路中央並占用一線車道，又處於夜間時段，非常危險，於是與警員、林男等合力，徒手將故障車輛推至路旁安全處，並熱心協助聯繫道路救援並等待拖吊業者到場，助林男一家人順利脫困，總算解決這「刁車」驚魂記。

林姓男子及家人頻頻感謝，大讚新平派出所的員警熱心及為民服務，林男也表示，有了這次經驗，以後開車上路一定會多注意車況，避免類似窘境發生。

太平警分局分局長沈能成提醒民眾，駕車上路前應先檢查車輛狀況，如電瓶、輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛；另，如遇車輛拋錨，應先於車輛後方適當處擺放警示標誌，及開啟故障警示燈，以發揮警戒效果，維護自身及其他用路人「行的安全」。