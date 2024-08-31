中泰「鷹擊-2024」（Eagle Strike 2024）演習

中方運-9LG遠程干擾電戰平台的細節先前鮮少曝光，如今它正在參加「鷹擊-2024」（Falcon Strike 2024）中泰空軍聯合訓練，而軍迷得以藉機更進一步了解這創新設計。

《戰區》（The War Zone）網30日報導，中方正不斷擴大特種任務機隊，而運-9LG不僅是最新成員之一，還延續了運-8/運-9四渦輪螺旋槳運輸機系列令人印象深刻的性能。

運-9LG 的新照來自「鷹擊-2024」演習，除了運-9LG 外，解放軍派往泰國參演的，還包括空警-500空中預警管制（AEW&C）機、殲-10C 多用途戰鬥機、殲轟-7A 海上打擊飛機和戰術直升機。雖然空警-500、殲-10和殲轟-7 都參加過先前的「鷹擊」演習，但運-9LG卻是新面孔。

運-9LG又名為運-8GX-12，屬於「高新」系列，雖然早在 2017年底就在衛星圖像中被辨識出來，但後來卻很少被看到。然而，到了2023 年初，終於有報導傳出，它已進入中方空軍服役。

We finally have a clear image of an operational PLAAF Y-9LG (Y-8GX-18) ECM/ELINT type and according to its serial number 30211, it is assigned to the 20th Specialised Division, 58th Air Regiment based at Guiyang-Leizhuang (STC).



(Image by KOREENOR via Planespotter) pic.twitter.com/OF6rZ37Sla — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) August 29, 2024

Another set of close-up photos of the Y-9LG number 30211 during the Sino-Thai "Eagle Strike 2024" exercise.



(Images via MD Photograph) pic.twitter.com/E88H1brlZM — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) August 30, 2024

「鷹擊-2024」中泰空軍聯合訓練

Our Best Look Yet At China’s New Standoff Electronic Warfare Plane



The Y-9LG is the latest in a line of Chinese airborne standoff jammers, part of a huge investment in electronic warfare platforms.



Story: https://t.co/RsfBElYLUB — The War Zone (@thewarzonewire) August 30, 2024

據悉運-9LG隸屬南部戰區空軍第20特種機師，基地位於貴陽磊莊。而南部戰區負責具高度戰略性的南海等區，同時也很可能參與針對台灣的任何重大軍事行動。

而運-9LG 最突出的特徵，就是機身上方安裝的「平衡木」（balance beam）雷達天線。這雖類似空警-200預警機上的天線，但空警-200 配備的是相控陣預警雷達，而運-9LG 的「平衡木」據悉內有具備進攻能力的陣列。在這種情況下，它會發射電子掃描雷達波束，來干擾敵方雷達信號，使運-9LG 能遠距針對多目標執行複雜的精確電子攻擊。

此外，分析指出，運-9LG機身周圍還安裝了其他電戰設備，如加大的鼻錐。據推測，裡面可能有另一套電子戰天線。而機身後部兩側的整流罩可能安裝了側視電子情報/電子作戰支援措施（ELINT/ESM）天線。而額外的電子作戰支援措施天線安裝在機身前部和後部下方，還有尾翼頂部。電子作戰支援措施功能得以被動監控無線電頻率傳輸，而這意味運-9LG 還可以當作情、監、偵（ISR）系統，在遠距收集數據，並確認飛機、船舶雷達和陸基設施的地理位置。至於機身前方頂部，則似乎安裝了衛星通信天線。