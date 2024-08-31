中方運-9LG遠程干擾電戰平台的細節先前鮮少曝光，如今它正在參加「鷹擊-2024」（Falcon Strike 2024）中泰空軍聯合訓練，而軍迷得以藉機更進一步了解這創新設計。
《戰區》（The War Zone）網30日報導，中方正不斷擴大特種任務機隊，而運-9LG不僅是最新成員之一，還延續了運-8/運-9四渦輪螺旋槳運輸機系列令人印象深刻的性能。
運-9LG 的新照來自「鷹擊-2024」演習，除了運-9LG 外，解放軍派往泰國參演的，還包括空警-500空中預警管制（AEW&C）機、殲-10C 多用途戰鬥機、殲轟-7A 海上打擊飛機和戰術直升機。雖然空警-500、殲-10和殲轟-7 都參加過先前的「鷹擊」演習，但運-9LG卻是新面孔。
運-9LG又名為運-8GX-12，屬於「高新」系列，雖然早在 2017年底就在衛星圖像中被辨識出來，但後來卻很少被看到。然而，到了2023 年初，終於有報導傳出，它已進入中方空軍服役。
據悉運-9LG隸屬南部戰區空軍第20特種機師，基地位於貴陽磊莊。而南部戰區負責具高度戰略性的南海等區，同時也很可能參與針對台灣的任何重大軍事行動。
而運-9LG 最突出的特徵，就是機身上方安裝的「平衡木」（balance beam）雷達天線。這雖類似空警-200預警機上的天線，但空警-200 配備的是相控陣預警雷達，而運-9LG 的「平衡木」據悉內有具備進攻能力的陣列。在這種情況下，它會發射電子掃描雷達波束，來干擾敵方雷達信號，使運-9LG 能遠距針對多目標執行複雜的精確電子攻擊。
此外，分析指出，運-9LG機身周圍還安裝了其他電戰設備，如加大的鼻錐。據推測，裡面可能有另一套電子戰天線。而機身後部兩側的整流罩可能安裝了側視電子情報/電子作戰支援措施（ELINT/ESM）天線。而額外的電子作戰支援措施天線安裝在機身前部和後部下方，還有尾翼頂部。電子作戰支援措施功能得以被動監控無線電頻率傳輸，而這意味運-9LG 還可以當作情、監、偵（ISR）系統，在遠距收集數據，並確認飛機、船舶雷達和陸基設施的地理位置。至於機身前方頂部，則似乎安裝了衛星通信天線。
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