美國白宮國家安全顧問蘇利文日前甫與大陸國家主席習近平會面，並結束在北京的訪問行程後，美國拜登政府宣布，推遲數天公布就301條款中，針對中國大陸進口電動車、電池、半導體及太陽能板等商品徵收較高關稅的執行時間。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人在聲明中稱，早前根據301條款，對中國若干進口商品展開調查及提出調高關稅的計畫，但USTR需要更多時間，檢視諮詢期間收集到的公眾意見，再做出決定及公布有關措施的執行時間，預期數日內做出最終決定。

美國總統拜登5月1日宣布，對中國大陸進口電動車加徵100％關稅，對半導體及太陽能電池加徵50％關稅，對鋰電池及關鍵礦物加徵25％關稅，生效日期為8月1日。

不過，USTR在7月30日將實施日期押後至9月，表示須時評估收集到的逾1100份公眾回應。當時，USTR把評估限期定為8月30日，而周五的公告意味著把限期押後。