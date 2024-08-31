昨（30）日為各級學校開學日，不少高雄輕軌沿線學校學生上網分享，輕軌車站在放學時間完全擠爆，不僅月台進不去，甚至人潮全塞在斑馬線上，抱怨「到底是誰說沒人搭？」，誇張景象驚動高雄市捷運局局長吳嘉昌、高捷公司總經理王亞洲到場了解情況，強調持續觀察運量並在必要時加開列車因應。

有學生在「Threads」平台中分享，輕軌樹德家商站在昨日放學時段大爆滿，整個月台都擠滿人，甚至到斑馬線、校內都擠滿要搭輕軌人潮，讓學生直呼「根本擠不進去」，同樣情況在沿線如高雄高工、愛河之心等站也同樣上演，讓不少人抱怨「到底是誰說沒人搭？」，也有人點出部分學校下周開始會有校車狀況會好轉。

塞爆景象驚動高雄市捷運局長吳嘉昌、高捷公司總經理王亞洲到場了解情況，吳嘉昌現開學日運量較暑假期間已明顯增加，觀察沿線各站學生刷卡進出站時間稍有拉長，但整體各車站秩序均屬良好，並要求高捷團隊需事先評估沿線搭乘學生眾多時段及路段，予以適時加開輕軌列車，有效加強疏運人潮。

因輕軌沿線學校多，包含大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，高捷公司表示，輕軌全線通車後並非首次遭遇學校開學，根據運量統計，昨日輕軌全日相較週四（29日）僅約增加2000人至3萬571人，根據經驗在剛開學時期，因各校放學時段較一致造成瞬間人潮增加，下周會持續觀察上放學尖峰時段運量，必要時將加開班車應對。